Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa

Un incubo senza fine. La Champions League non è certo una comfort zone per l'Inter, anzi. E non ci riferiamo solo e soltanto alla gara di oggi persa contro il Brugge a San Siro per 3-4, nella serata in cui tutto lasciava pensare, almeno fino al fischio d'inizio, che i nerazzurri potessero tornare al successo, visto che i numeri parlano chiaro e sono impietosi. Nelle ultime otto partite giocare nella massima competizione europea la squadra di Chivu ha perso sette volte e vinto una sola gara.

Inizio da sogno, poi il buio assoluto

E pensare che l'esordio del tecnico rumeno, da allenatore, in Champions era stato perfetto, grazie a quattro successi in altrettante gare nelle prime giornate nella passata stagione ma poi sono arrivate, in serie, le sconfitte contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, con la vittoria contro il Borussia Dortmund che ha rappresentato solo una microscopica parentesi felice. Dopo il 2-0 ai gialloneri in trasferta l'incubo si è infatti riproposto, in maniera ancora più netta e pesante.

Il Bodo e l'inizio shock

Le prime sberle sono arrivate nei playoff contro il Bodo/Glimt, con due sconfitte che sono costate l'eliminazione ai nerazzurri dall'ultima edizione della coppa più importante. Un boccone amaro da buttare giù ma compensato dalle vittorie di Scudetto e Coppa Italia, prima di arrivare a quest'anno. 2-1 in trasferta contro il Real Madrid, che ci può anche stare, e il disastro di stasera. Una sconfitta che fa male, molto male, e che mette Chivu in una situazione scomoda: il tecnico deve trovare la soluzione, perché l'Inter non può essere una comparsa in Champions League.