Inter, Chivu: "Mi prendo le responsabilità di ciò che non faccio. Sono preoccupato di quello"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, parlando così degli ucraini: "Sono partite difficili, affrontiamo avversari evoluti, che sanno giocare, con ambizione, non hanno tanto da perdere e hanno un certo tipo di valore. Siamo consapevoli che in Europa non ci sono partite semplici, ma d'altronde nessuna lo è. Bisogna avere la voglia giusta e l'atteggiamento giusto, cosa che noi vorremmo avere anche domani sera o a partire da domani sera".

Dopo il Club Brugge ha detto che avrebbe dovuto cambiare qualcosa.

"Parlavo di me stesso, nel modo di approcciarmi, mi riferivo a me stesso e non ad altro. Mi prendo sempre le responsabilità di quello che non faccio, di dove potrei migliorare. Sono molto preoccupato di quello e nel trovare la chiave per fare le cose giuste, funzionali al nostro progetto".

Le piacerebbe una vittoria anche brutta domani?

"Vorrei che i miei fossero consapevoli dell'importanza delle partite, senza perdere di vista il gioco di calcio. Voglio che si divertano nelle difficoltà, queste cose ti danno più possibilità di portare a casa il successo".