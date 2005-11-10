Inter, Chivu e la prima di Spence: "Godiamocela, ha solo una settimana di lavoro con la squadra"

Il ruolo degli esterni è spesso fondamentale per l'Inter di Cristian Chivu, anche se oggi nessuno dei tre gol è stato propiziato dalle fasce. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa dell'esordio di Djed Spence, subentrato nella ripresa: "Godiamoci la prima partita. Non dimentichiamoci che ha solo una settimana di lavoro con la squadra. Non si può pretendere troppo, ha bisogno di allenamenti e minuti. Vedremo e speriamo che allenandosi tutti i giorni possa migliorare".

Dimarco spesso era a destra oggi, lo avete provato o era una sua scelta?

"E' l'occupazione del campo. Se qualcuno fa una rotazione lui è libero di accentrarsi. Si tratta di cosa si pretende in campo. A volte si trova a fare la punta, spesso si trova a portare via l'uomo. Oggi ha fatto un cross da quinto di destra, è bravo in determinate letture soprattutto nell'aggredire la palla. Abbiamo dei giocatori evoluti che se lui non è lì c'è un altro"

35 milioni di euro di affare

L’Inter ha acquistato Djed Spence dal Tottenham nell’agosto scorso per una cifra intorno ai 30 milioni di euro fissi, più bonus che possono portare il pacchetto totale a circa 35 milioni di euro.