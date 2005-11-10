Inter, le cifre delle cessioni: Zalewski a 16 milioni (plusvalenza di 8,7), Seba Esposito a 4

Tra le pieghe del bilancio dell’Inter ci sono 19,9 milioni di euro di plusvalenze che vengono documentate. Sono - per quanto riguarda il reparto maschile - cinque cessioni: Nicola Zalewski, Giovanni Fabbian, Sebastiano Esposito, Tajon Buchanan e Mehdi Taremi.

Le valutazioni

Nicola Zalewski è chiaramente la plusvalenza migliore, visto che era iscritto a 6,5 milioni di euro ed è stato venduto a 16, con una plusvalenza di 8,7. Giovanni Fabbian è un prodotto delle giovanili, con un netto contabile a 245 mila euro ed è stato venduto a 5 milioni, con una plusvalenza - al netto dell’attualizzazione del credito - di 4,1 milioni. Sebastiano Esposito è un altro dalle giovanili, iscritto a 127 milioni e ceduto a quasi 4, con una plusvalenza di 3,5 milioni. Tajon era a bilancio per 4,8 milioni di euro ed è stato ceduto a 8, per una plusvalenza di circa 2,8 milioni. Infine Taremi, netto contabile 1,4 milioni e venduto a 2,4, come una plusvalenza di circa 0,8.

La nota nel bilancio

“Gli altri proventi da trasferimento diritti calciatori, pari a Euro 11.201 migliaia al 30 giugno 2026 sono relativi

- Per Euro 907 migliaia ai contributi di solidarietà maturati a seguito di cessioni di calciatori a club internazionali

- Per Euro 8.897 migliaia alle sell-on free o altri premi diversi come i premi salvezza o i premi vittoria campionato, contrattualizzati in sede cessione di calciatori (principalmente per le sell-on free legate a Georgios Vagiannidis, Lucien Agoumé e Michele Di Gregorio e per i premi diversi legati a Benjamin Pavard e Marcelo Brozovic)

- Per Euro 1.397 migliaia al ricavo relativo ai proventi federali erogati dalle rispettive federazioni per le presenze dei calciatori nelle rispettive nazionali.