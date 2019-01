Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter fa sul serio per Aurelien Tchouameni. Il contatto tra le parti è stato confermato da una visita del suo agente Gregoir Akcelrod nella sede nerazzurra qualche settimana fa, e crea i presupposti per un interesse radicato del club milanese. L’Inter non è l’unica società ad avere messo nel mirino uno dei talenti più interessanti del panorama continentale, contrassegnato da paragoni illustri ed apprezzato dagli addetti ai lavori. In Italia ci sono state almeno altre tre richieste di informazioni da parte di altrettante società oltre a quella milanese, e dall’estero la concorrenza non manca. Tuttavia il diktat di Suning di essere presenti sui profili più importanti del calcio del domani è stato recepito, e anche l’Inter entra con forza nella contesa per Tchouameni. Le parole del numero 2 del Bordeaux Varela: “Non ci sono giocatori incedibili” aprono le porte a tutte le strade. Anche nel mercato in corso.