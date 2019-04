© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni ci sono stati i primi contatti tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'ex ct azzurro chiede 10 milioni di euro netti e prende tempo perché sta selezionando con attenzione tutte le pretendenti, vagliando i vari progetti tecnici a disposizione per tornare in panchina. Su di lui ci sono anche la Juventus, che però ha rinsaldato il rapporto con Massimiliano Allegri, e più indietro anche il Milan.