Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Dimitri Conti

L'Inter non molla Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, i nerazzurri sono tornati con forza sull'attaccante belga del Manchester United. Se lo scambio con Dybala fra la Juventus ed i Red Devils non dovesse andare in porto, complice la volontà della Joya, i nerazzurri, che ci hanno lavorato da tempo, sono pronti a farsi nuovamente sotto per il belga. L'offerta dell'Inter è la stessa delle ultime settimane, lo stallo di Dybala può rilanciare le speranze nerazzurre.