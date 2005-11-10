Inter, Diouf: "Il ping pong mi diverte ma non mi aiuta come calciatore. Obiettivo? Vincere"

Intervista su vari temi del centrocampista, che parla del soprannome e di diversi

Andy Diouf, esterno rivelazione dell'Inter di Chivu, parla a Sportmediaset del suo ottimo inizio di stagione e della sua crescita dopo un inizio non facile in nerazzurro: "Lavoro duro in ogni allenamento perché questa posizione non è facile, ma come ho detto quando sono in campo io sono felice, che sia destra o sinistra. Il soprannome 'Il calcio'? Non l'ho inventato io ma è molto divertente: quando gioco provo a far vedere le abilità e mi diverto molto. Idoli? Ronaldo, Eto'o... l'obiettivo è vincere sempre, quindi di nuovo Coppa Italia e Scudetto e provare a fare meglio in Champions.

Il ping pong? Mi diverte molto, ci ho giocato tanto nella pre-season e con i miei amici, ma non sono sicuro mi aiuti in campo... Chivu ci parla tanto, per i giovani è molto importante, è bello averlo come allenatore".