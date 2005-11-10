Inter, il ds Baccin a Monza-Cagliari: non solo Romano, apprezzato anche Robinson

È già tempo di mercato in casa Inter e non solo. Il mercato di gennaio si avvicina e in generale questo è un buon periodo per visionare da vicino i giocatori da studiare in ottica futura. Può rientrare in questo tipo di discorso la presenza che non è passata inosservata del direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccin, alla partita fra Monza e Cagliari.

Secondo Tuttosport nelle mire del dirigente non c'era solo un giocatore in particolare, ma diversi profili da visionare dal vivo che possono interessare i nerazzurri nel prossimo futuro. Come Alessandro Romano, già osservato anche in altre gare del Cagliari in questo primo scorcio di stagione, ma anche i vari Gustavo Varela e Paul Mendy.

Secondo il quotidiano però il profilo che più interessava Baccin era quello del fantasista Jay Robinson. Un giocatore in grado di creare superiorità numerica, che è proprio la caratteristica che da tempo manca nella rosa dell'Inter. L’Inter gli ha messo gli occhi addosso e continuerà a tenerlo sotto osservazione, anche perché il Monza non ha alcun diritto di riscatto sul suo cartellino. Insomma, chi è interessato a Robinson dovrà parlare direttamente con il Southampton, che al momento non è messo bene nella corsa per tornare in Premier League.