Inter, Dumfries: "Dopo il gol di Thuram abbiamo preso coraggio. Ora testa al Monza"

vedi letture

L'Inter si aggiudica il primo round, i nerazzurri si impongono 2-0 in casa del Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez. Nel post partita, ai microfoni di Inter TV, è intervenuto Denzel Dumfries: “Grande partita da parte nostra, un ottima vittoria. Dopo il gran gol di Thuram abbiamo preso coraggio, passare in vantaggio sicuramente ci ha aiutati. L’ambiente oggi era carico e i tifosi spingevano. Ora la testa va al Monza per il nostro percorso in Serie A”

Lautaro Martinez MVP della gara

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez è stato nominato Player of the Match. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Un'ottima conclusione per il suo gol, è stato molto intelligente nella costruzione del gioco, scendendo a metà campo per collegare gli attacchi e coordinando molto bene il pressing alto, che ha avuto un impatto enorme sull'inerzia del match".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moussa, Moder, Smal; Paixao, Carranza (14' st Ueda), Osman. A disp.: Andreev, Ka , Ivanusec, 'T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld. All.: Van Persie

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij (27' st Bisseck), Acerbi; Dumfries, Barella (27' st Frattesi), Asllani (36' st Calhanoglu), Zielinksi, Bastoni; Lautaro (36' st Arnautovic), Thuram (16' st Taremi). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Mkhitaryan, Aidoo, Motta, Quieto. All.: Inzaghi

Arbitro: Eskas (NOR)

Marcatori: 38' Thuram (I), 5' st Lautaro (I)

Ammoniti: Wellenreuther (F), Bastoni (I), Arnautovic (I), Mitchell (F), Osman (F)