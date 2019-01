Inter e il rinnovo di Icardi: prossima settimana incontro con Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky la posizione dell'Inter non è cambiata nonostante le dichiarazioni della moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. Sebbene non ci sia da parte dei nerazzurri la volontà di cedere il centravanti, il club non è disposto a muoversi troppo dai 6,5 milioni più bonus già proposti e rifiutati dalla controparte. Prevista la prossima settimana un incontro a cui parteciperà il nuovo amministratore delegato Beppe Marotta.