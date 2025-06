TMW Inter e Roma su Lucumi del Bologna, c'è la clausola da 28 milioni. È collegato a Beukema

vedi letture

Il Bologna è al centro dell’attenzione delle big di tutta Italia in questa fase iniziale di calciomercato, con i suoi difensori in particolare che attirano l’interesse dei top club. Tra questi, Jhon Lucumí è uno dei nomi più caldi. Il difensore colombiano ha una clausola di risoluzione fissata a 28 milioni di euro, cifra che la società rossoblù continua a ribadire come valutazione minima per lasciarlo partire.

Inter e Roma hanno già sondato il terreno per lui, ricevendo dal Bologna sempre la stessa risposta: per meno di 28 milioni, Lucumí non si muove. Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi giorni in base all’evoluzione della situazione legata a Sam Beukema. Il difensore olandese, infatti, è finito nel mirino del Napoli, che sarebbe disposto a investire una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro per assicurarselo.

Il Bologna, da parte sua, ha già proposto a Beukema il rinnovo di contratto, ma la pressione degli azzurri potrebbe cambiare le carte in tavola. Qualora l’olandese dovesse effettivamente partire, i rossoblù potrebbero decidere di trattenere Lucumi a tutti i costi, oppure - al contrario - di rivedere al ribasso le proprie richieste per il colombiano, nel caso si voglia rifondare il reparto arretrato.