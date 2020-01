© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Il giocatore danese nei prossimi giorni lascerà il Tottenham per accasarsi in nerazzurro dove riceverà un contratto da vero paperone, soprattutto raggiungerà il più pagato attualmente in rosa ovvero Lukaku. Il centrocampista offensivo percepirà 7,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus: 9 milioni in tutto, proprio come l'attaccante belga. Un bell'incremento rispetto alla vita inglese, visto che attualmente prende 4,5 milioni dagli Spurs. Solo il tecnico Conte guadagna di più, ovvero 11 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.