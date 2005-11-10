Inter, alla festa manca solo Esposito: prestazione super, rigore conquistato. Non c'è il gol

Inter, alla festa manca solo Esposito: prestazione super, rigore conquistato. Non c'è il golTMW
Simone Lorini
Dopo tre settimane che lo hanno consacrato, nel caso ci fosse mai stato dubbio, come il centravanti della Nazionale Italiana del presente e del futuro, per Francesco Pio Esposito è arrivata una prestazione sontuosa con la maglia dell'Inter nella gara in corso a San Siro contro il Parma: il bomber nerazzurro è entrato praticamente in ogni azione offensiva nerazzurra, conquistandosi il calcio di rigore del 2-0 contro un avversario non certo ingenuo e inesperto, come l'ex Como Diego Carlos.
Chivu non rinuncia al suo bomber. E fa bene
Prima e dopo la giocata del rigore, una prova solidissima come punto di riferimento della manovra avanzata della squadra di Chivu, a tratti travolgente e cinica a sfruttare ogni errore della squadra di Gilardino. Manca solo il gol per aggiungersi alla festa (3-0 dopo 45', ndr): c'è una ripresa intera, o più probabilmente una porzione ridotta della stessa, per rimediare e mettere la ciliegina sulla torta di questa ottima serata.