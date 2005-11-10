Inter, alla festa manca solo Esposito: prestazione super, rigore conquistato. Non c'è il gol

Dopo tre settimane che lo hanno consacrato, nel caso ci fosse mai stato dubbio, come il centravanti della Nazionale Italiana del presente e del futuro, per Francesco Pio Esposito è arrivata una prestazione sontuosa con la maglia dell'Inter nella gara in corso a San Siro contro il Parma: il bomber nerazzurro è entrato praticamente in ogni azione offensiva nerazzurra, conquistandosi il calcio di rigore del 2-0 contro un avversario non certo ingenuo e inesperto, come l'ex Como Diego Carlos.

Chivu non rinuncia al suo bomber. E fa bene

Prima e dopo la giocata del rigore, una prova solidissima come punto di riferimento della manovra avanzata della squadra di Chivu, a tratti travolgente e cinica a sfruttare ogni errore della squadra di Gilardino. Manca solo il gol per aggiungersi alla festa (3-0 dopo 45', ndr): c'è una ripresa intera, o più probabilmente una porzione ridotta della stessa, per rimediare e mettere la ciliegina sulla torta di questa ottima serata.

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