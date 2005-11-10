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Inter, fra la finale di Champions e i sedicesimi ci sono 63 milioni. Senza contare il Mondiale

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 18:30Serie A
12.10.2026 18:30Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter ha fatturato 525,2 milioni di euro, ben 49,3 rispetto all’anno precedente. I peggioramenti principali derivano dai ricavi al botteghino - che peggiorano sensibilmente senza due partite di Champions (quarti e semifinale) assorbiti invece dalla sfida dei sedicesimi contro il Bodo Glimt, che ha cristallizzato l’esclusione dalla Champions. Poi ovviamente ci sono i premi della UEFA, ma anche quelli della FIFA per il Mondiale per Club.

Nel dettaglio

I proventi commerciali e da royalties sono migliorati molto, passando da 44,1 a 51,7, così come gli altri ricavi e i proventi diversi hanno aiutato: 53 milioni rispetto ai 21,5 del 30 giugno del 2025. Grazie a questi si è potuto assorbire la botta dei ricavi radio televisivi UEFA: 73,8 rispetto ai 136,8 dell’anno precedente, significa un -63 secco. E poi ci sono quelli FIFA, -31,4, in virtù di un Mondiale per Club non organizzato. Cosa significa? Che il -50 sul fronte ricavi è stato ammortizzato anche grazie alle plusvalenze del periodo in discussione.

La relazione del bilancio

“Il valore della produzione registra complessivamente un decremento pari a Euro 49.286 migliaia, principalmente correlato ai minori ricavi per proventi radiotelevisivi, commerciali diversi e royalties, dalle plusvalenze da cessioni diritti prestazioni calciatori e degli altri ricavi e proventi diversi”.

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