Inter, fondo del Qatar interessato a una quota di minoranza: spunta il nome di HBJ

L'Inter continua ad attirare l'interesse di potenziali investitori internazionali. Tra i soggetti che avrebbero manifestato la volontà di entrare nel capitale nerazzurro, acquisendo una quota di minoranza, ci sarebbe anche un fondo del Qatar. Come riportato dal Corriere della Sera, il nome che circola è quello di Al Mirqab, family office con sede a Doha riconducibile allo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, conosciuto come HBJ.

Al momento, però, non ci sarebbero gli estremi per parlare di una vera e propria trattativa. I contatti con Oaktree, attuale proprietario del club, sarebbero ancora a livello verbale e non è scontato che possano tradursi in un negoziato concreto.

Inter, il possibile interesse dello sceicco HBJ

Ex primo ministro del Qatar e cugino dell'attuale emiro, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani è da tempo legato all'Italia attraverso importanti investimenti immobiliari. Lo sceicco, 67 anni, frequenta abitualmente Milano, dove vive una parte della sua famiglia. Tra le operazioni più rilevanti figura l'acquisizione, avvenuta ad aprile, dell'80% dell'immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano, dal gruppo francese Kering, per un valore di 1,1 miliardi di euro. Successivamente, attraverso Constellation Hotels, società controllata da Al Mirqab attiva nel settore alberghiero di lusso, avrebbe acquistato anche Villa Certosa, storica residenza della famiglia Berlusconi in Sardegna, per una cifra stimata intorno ai 350 milioni di euro. Un eventuale ingresso nell'Inter potrebbe rappresentare un'operazione legata anche al progetto del nuovo stadio di Milano.

Nuovo stadio e bilancio: quanto vale l'Inter

Proprio il progetto del nuovo impianto è destinato a rappresentare un passaggio importante per l'Inter e per il Milan. La presentazione dei primi rendering è attesa tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, mentre proseguono i lavori preparatori per la realizzazione della struttura.

Resta da capire quale sia la valutazione a cui Oaktree sarebbe eventualmente disposta a cedere una partecipazione. Un'operazione che, almeno per il momento, rimane nel campo delle manifestazioni d'interesse, in attesa di eventuali sviluppi.