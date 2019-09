© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Godin ha rilasciato un'intervista a Marca, parlando della sua nuova esperienza all'Inter: "Ho avuto poco tempo per vedere Milano, tra spostamenti e allenamenti. Ho da poco visto il Duomo. Qui si cena prima, tipo alle 20 e ci stiamo adattando. Avere un connazionale (Vecino, ndr) in squadra e Borja Valero mi sta facilitando le cose. Sono felice".

All'Atlético era il "capo". Anche all'Inter?

"Non mi sento affatto capo. E deve essere così per chiunque arriva in un luogo di lavoro nuovo. Bisogna arrivare in punta di piedi, non è il mio stile imporre o sbattere porte. Mi sento importante, questo sì. Conoscono nello spogliatoio la mia carriera, sanno chi sono, ma remo come tutti gli altri. E mi aiutano molto: capisco quasi tutto in italiano, però a volte è difficile esprimermi. È uno spogliatoio di qualità e buone persone".