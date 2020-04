Inter, il Barcellona vuole Martinez. L'operazione nel 2021 solo in caso di partenza di Neymar

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez. L'operazione, però, si farà soltanto nel 2021 e in caso di addio di Suarez. Il quotidiano iberico AS ha specificato quale sarà il piano degli azulgrana per poter arrivare a El Toro: bisognerà prima risolvere la situazione contrattuale dell'attuale numero 9, in caso di addio il sostituto sarà proprio l'argentino dell'Inter. L'obiettivo primario del club catalano rimane comunque Neymar, in uscita dal Paris Saint-Germain. Prima il brasiliano, poi eventualmente si penserà al pagamento della clausola di 111 milioni di euro.