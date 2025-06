Inter, in attesa del nuovo allenatore si punta a rafforzare l'attacco: Hojlund in pole

Per l’Inter che sta nascendo, il nome più intrigante è quello di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese del Manchester United ha superato Joshua Zirkzee nelle preferenze della dirigenza interista e rappresenta la prima scelta per completare un attacco che nelle ultime due stagioni ha vissuto di straordinari, soprattutto grazie ai gol e al sacrificio di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha già avviato i contatti con l’entourage di Hojlund per sondare la disponibilità del giocatore, ma il nodo principale resta la formula. L’idea è quella di ottenere il giocatore in prestito, e sarà dunque fondamentale aprire un canale efficace con il Manchester United, che dovrà decidere se lasciar partire il classe 2003 dopo una stagione altalenante in Premier League.

L’esigenza di rinnovare profondamente il reparto offensivo è chiara: in uscita ci sono Taremi, Arnautovic e Correa. La società vuole una panchina più profonda e solida, capace di garantire rotazioni di qualità anche nelle partite meno prestigiose ma decisive.

Sempre in ottica attacco, resta aperta la pista che porta a Ange-Yoan Bonny del Parma. Tuttavia, l’Inter non intende affrontare aste né investire cifre spropositate per un profilo considerato da quarta punta. Anche il Napoli segue il francese classe 2003 con interesse.