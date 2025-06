Ufficiale Sambenedettese, ecco il primo colpo per la C: accordo con l'attaccante Tourè

Serie C

Oggi alle 21:04 Serie C

La Sambenedettese, uno dei volti nuovi della Serie C 2025/26, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito uufficiale, ha annunciato il primo acquisto per il prossimo campionato. Trovato l'accordo per l'attaccante Nouhan Tourè, che sarà ufficialmente un giocatore della Samb dal prossimo 1° luglio. Di seguito il comunicato del club:

"L’U.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 2000 Nouhan Tourè, che dal 1º luglio 2025 diventerà ufficialmente un calciatore rossoblù"