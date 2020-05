Inter, in attesa di tamponi e garanzie per dar vita al vero programma

L'Inter non si è mai fermata da quando è rientrata ad Appiano Gentile scorso venerdì 8 maggio. Ogni giorno, sempre lo stesso, spezzato in tre fasce per tutta la rosa che facoltativamente ha aderito alla possibilità di allenarsi al Suning Centre. Dopo il primo giorno quando non era chiaro cosa si potesse o meno fare, Antonio Conte sì è sempre fatto vivo alla Pinetina dove, causa ancora tampone da effettuare (i primi bastavano solo per i calciatori e i preparatori particolarmente necessari per consentire le sedute individuali), ha potuto solo osservare - e qualche volta urlare - da una distanza idonea per assistere quanto meno agli allenamenti.

Oggi come da programma l'intero team nerazzurro, questa volta incluso tecnico e dirigenti, si è sottoposto a nuovo test il cui risultati saranno a disposizione domenica. Qualora la risposta sarà negativa, allora lunedì si potrà eventualmente riprendere con gli allenamenti ora collettivi e, soprattutto, ufficiali. Non scontato però che si riprenda laddove l'Inter è in attesa di conferme e garanzie in merito al protocollo medico. Nella giornata di ieri la Lega ha comunicato finalmente uniformità da parte dei club, una volta (ri)applicati i correttivi. La palla passa per l'ennesima volta al Governo. E chissà che non sia l'ultima volta in un clima tutt'altro che sereno.