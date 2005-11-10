Inter, interesse dal Qatar: contatti esplorativi con Oaktree, che non commenta

Il Qatar guarda all'Inter, ma per ora non c'è una trattativa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani avrebbe avviato contatti esplorativi con Oaktree per valutare un possibile ingresso nel capitale nerazzurro. Dal fondo statunitense, che controlla il club dal maggio 2024, arriva un no comment e non emergono conferme di sviluppi concreti.

Oaktree, possibile apertura a una quota di minoranza

Al momento non sarebbe in discussione la cessione della maggioranza. Oaktree non avrebbe fretta di vendere, ma l'ingresso di un partner potrebbe consentire di incassare risorse mantenendo il controllo della società e di ottenere una valutazione concreta del club attraverso il prezzo pagato per la partecipazione.

Le stime sul valore dell'Inter oscillano tra 1,5 e 2,1 miliardi di euro, con una valutazione indicativa compresa tra 1,8 e 2 miliardi. A sostenere il valore nerazzurro contribuiscono i risultati sportivi, il miglioramento dei conti e il bilancio chiuso con 518 milioni di ricavi e 22,7 milioni di utile, il secondo consecutivo in attivo.

Il nuovo stadio può aumentare il valore del club

Un ruolo importante è legato anche al progetto del nuovo stadio per il quale Inter e Milan hanno acquistato l'area per 197 milioni di euro. Il futuro impianto, scrive Tuttosport, potrebbe incrementare gli introiti da biglietteria, hospitality e attività commerciali, anche se la costruzione richiederà investimenti significativi.