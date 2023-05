Inter, Inzaghi: "Pagata cara un'ingenuità, peccato perché non ci piace perdere"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta così il match perso per 3-1 sul campo del Napoli:" Credo che la squadra abbia fatto una grande gara di carattere, siamo rimasti in dieci al 41' contro i campioni d'Italia. Abbiamo pagato molto cara un'ingenuità commessa, ma credo che nella ripresa siamo stati vivi, organizzati e determinati. Siamo stati ingenui dopo il gol del pareggio, c'è rammarico perché perdere non ci piace. Il Napoli è una squadra organizzata, di qualità e che gioca bene a calcio. Abbiamo ribattuto colpo su colpo dopo l'inferiorità numerica che ci ha fatto spendere tanto. Ora dobbiamo recupera le nostre energie psicofisiche perché tra due giorni e mezzo abbiamo una finale di Coppa Italia molto importante".

Sulla finale: "Troveremo davanti a noi una squadra in salute che viene da una serie di risultati positivi. Hanno centrato una finale europea e facciamo loro i complimenti. Cercheremo di arrivarci nel migliore dei modi".