© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul corteggiamento della Juventus a Mauro Icardi, che all'Inter è ormai un separato in casa. Paratici, prima di affondare il colpo su Maurito, vuole trovare l’accordo economico con il calciatore per avere maggior forza in fase di negoziazione con l’Inter, ma in viale della Liberazione aspettano l’eventuale mossa della Signora con grande serenità. Marotta, Ausilio e Baccin sono disposti a tenere Icardi ad allenarsi ad Appiano anche per un’intera stagione a patto di non svenderlo alla rivale per eccellenza. Se davvero vorrà Icardi, dunque, Paratici dovrà presentarsi con un’offerta molto vicina ai 75-80 milioni chiesti al Napoli oppure mettere sul tavolo il cartellino di Dybala che però, se non andrà allo United, è più orientato ad accettare la corte del PSG. Di certo, dunque, l’opzione “Icardi alla Juve in saldo” nella sede nerazzurra non è contemplata.