Inter, l'ultima idea per l'attacco è il croato Rebic dell'Eintracht

Novità sul mercato dell'Inter: secondo l'autorevole quotidiano tedesco Bild, l'ultima idea per il mercato nerazzurro sarebbe il croato Ante Rebic. Nazionale ed ex giocatore della Fiorentina, l'Inter avrebbe pronto un contratto da 4 milioni per il giocatore mentre non sono noti i termini di un possibile accordo con l'Eintracht Francoforte.