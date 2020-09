Inter, Lautaro non è più il primo obiettivo del Barça. Mundo Deportivo: "Depay lo supera"

vedi letture

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo bomber in attacco, visto l'imminente addio di Luis Suarez, e Lautaro Martinez non rappresenta più il primo obiettivo. "Depay supera Lautaro", titola in prima pagina Mundo Deportivo. E il motivo è presto detto: i costi dell'operazione. L'Olympique Lione potrebbe cedere l'ex Manchester United per 25 milioni, cifra sicuramente più bassa della richiesta (a tre cifre) dell'Inter per il Toro argentino. A Ronald Koeman, inoltre, piacerebbe di più il suo connazionale Memphis che Lautaro.