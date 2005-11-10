Inter, Lavelli studia: "In attacco ci sono 4 fenomeni, cerco di rubare un po' da tutti"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 15:30Serie A
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25.10.2026 15:30Serie A
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L'attaccante dell'Inter Matteo Lavelli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.
Sei stato decisivo.
"Nell'azione del rigore non ci ho fatto caso, ma l'importante è aver segnato e vinto la partita".
Cosa ti ha detto Chivu prima di entrare?
"Non ho parlato con lui, ma ho cercato di dare il meglio e spero di averlo fatto".
Con te in campo, è cambiato l'attacco dell'Inter.
"Il mister ha chiesto di metterci con Thuram e Bonny larghi e io punta. Alla fine dopo il gol ci siamo messi sulla difensiva e non c'era troppo un modulo reale".
Da chi sta imparando di più?
"Cerco di rubare un po' da tutti, non ho un punto di riferimento e sono 4 attaccanti fenomenali".
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