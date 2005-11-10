Inter, Lavelli studia: "In attacco ci sono 4 fenomeni, cerco di rubare un po' da tutti"

L'attaccante dell'Inter Matteo Lavelli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.

Sei stato decisivo.

"Nell'azione del rigore non ci ho fatto caso, ma l'importante è aver segnato e vinto la partita".

Cosa ti ha detto Chivu prima di entrare?

"Non ho parlato con lui, ma ho cercato di dare il meglio e spero di averlo fatto".

Con te in campo, è cambiato l'attacco dell'Inter.

"Il mister ha chiesto di metterci con Thuram e Bonny larghi e io punta. Alla fine dopo il gol ci siamo messi sulla difensiva e non c'era troppo un modulo reale".

Da chi sta imparando di più?

"Cerco di rubare un po' da tutti, non ho un punto di riferimento e sono 4 attaccanti fenomenali".