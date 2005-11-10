Inter, Lavelli stupito da Chivu: "Non mi aspettavo assolutamente di entrare con la Fiorentina"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 16:00Serie A
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25.10.2026 16:00Serie A
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Gioia anche per Matteo Lavelli nella rimonta mozzafiato da parte dell'Inter contro la Fiorentina, a San Siro: il giovane attaccante è subentrato nel finale della gara terminata 2-1 per la squadra di Chivu. Al termine del match con i viola Lavelli ha parlato delle sue sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Emozione? Non riesco a descrivere tutte le sensazioni che provo, sono entrato in un momento nel quale non mi aspettato di farlo. Però siamo riusciti a ribaltare la partita e questo è l'importante. Giocare è stato una sorpresa, ieri ho giocato con l'Under 23 e non mi aspettavo assolutamente di giocare oggi".
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