© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, Conte, il razzismo e gli Europei 2020: soprattutto di questo ha parlato in patria Valentino Lazaro, intervistato da Krone. "Sto migliorando giorno dopo giorno anche con la lingua - dice l'esterno nerazzurro nelle parole riportate dai colleghi di FcInterNews.it -. Nel 2019 parliamo ancora di razzismo ed è triste, bisogna agire seriamente. Non può esserci ancora posto per il razzismo nel nostro mondo. Conte? Lui è un allenatore di livello mondiale. Lavora su ogni dettaglio e dà molta importanza alla tattica. Le sue analisi al video sono estremamente dettagliate. Penso che grazie a lui si possa arrivare a un livello superiore come squadra. Euro 2020? Noi tutti non vediamo l'ora, vogliamo fare meglio rispetto a quattro anni fa".