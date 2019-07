© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha commentato direttamente dagli studi Sky il sorteggio della prima giornata della nuova stagione (contro il Lecce, ndr): "Conte ha portato un grande entusiasmo e cultura del lavoro, ingredienti importanti per tutte le squadre. In più l'abbinamento col blasone ci porterà lontano. Le parole di Conte sul mercato? Va rispettato e condiviso, è giusto che gli allenatori siano esigenti, soprattutto in questa parte di stagione. Il mercato? Ci sono ad oggi delle dinamiche che vanno gestite al meglio, ma siamo fiduciosi. Icardi? Le difficoltà più che altro stanno nel gestire le notizie che escono a livello mediatico, notizie che sono più che altro capziose".