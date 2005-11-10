Inter, Marotta: "Vogliamo giocarcela fino alla fine, mettiamo fieno in cascina"

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Club Brugge: “Molto importante mettere fieno in cascina, a Madrid pur giocando una buona partita non abbiamo raccolto punti. Partire bene in casa è molto importante, dovremo giocare col massimo impegno e la massima determinazione".

La Champions è solo un sogno?

"Per essere più realisti, direi che abbiamo l'obbligo di dare il massimo contro avversari molto agguerriti e di giocarcela fino alla fine. In Champions tutte le partite sono difficili".

Non era meglio avere uno stadio di proprietà?

"Sarebbe stato un percorso molto difficile, quindi abbiamo optato per questa soluzione perché l'eventuale utilizzo del nuovo stadio vorrebbe dire giocare ancora a San Siro. Le difficoltà nel trovare aree per questa esigenze erano oggettive, farlo col Milan che è l'altra squadra di questa città, credo sia comunque una sinergia che potrà portare benefici a entrambe".