Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Stoccarda: "Non si finisce mai di imparare, bisogna dare una lettura agli errori che si commettono. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi perché la classifica è deficitaria anche se ci sono altre partite, questo format porta a risultati imprevedibili".

Il rinnovo di Carlos Augusto è praticamente fatto? E quello di Calhanoglu?

"Abbiamo a che fare con dei professionisti ma soprattutto ragazzi legati a questi colori e hanno voglia di continuare con noi. Ci sono tutti i presupposti per arrivare a un risultato positivo. Sono dinamiche che non riguardano solo l'Inter, ma tutte le squadre".

Ha caricato la squadra prima di questa partita?

"Io sono presente quasi tutti giorni ad Appiano. Poi ci sono allenatore, direttore sportivo e staff. C'è rispetto dei ruoli, ma la presenza anche se silenziosa è importante. Li ho salutati come sempre, ma il lavoro principale l'ha svolto come sempre il mister".

Baccin è andato a vedere Varela?

"Varela è un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A".