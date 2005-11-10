Inter, sul mercato non ne va dritta una: strada in salita per Jones, distanza sulla cifra
Sfumato Nico Paz, l'Inter si concentra sugli altri obiettivi di mercato. Tra i nomi in cima alla lista di Ausilio c'è quello di Curtis Jones, già seguito a gennaio e tornato prepotentemente di moda per il mercato estivo. Dopo una prima offerta al Liverpool di 20 milioni di euro risalente a un paio di settimane fa, recentemente i nerazzurri hanno aggiornato la cifra portandola a 25 milioni.
Una proposta che però non trova piena soddisfazione da parte dei Reds. Il club di Anfield, per lasciar partire Jones, chiede 35 milioni di sterline ovvero circa 40 milioni di euro. Inoltre, nel caso in cui le parti trovassero un'intesa sul prezzo, ci sarebbe anche da trattare sull'eventuale percentuale sulla futura rivendita.
Affare in salita dunque, nonostante il giocatore abbia ancora un solo anno di contratto con il Liverpool. Situazione che evidentemente non spaventa la società inglese, decisa a monetizzare l'eventuale cessione senza farsi condizionare dalla situazione contrattuale del ragazzo.