Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali

Altro che qualificazione diretta agli ottavi di finale. Altre che cullare il sogno della vittoria della Champions League. Dopo 180 minuti Inter e Napoli - le due squadre di Serie A più vincenti degli ultimi anni - sono già spalle al muro. Quattro partite e altrettante sconfitte, difese a tratti imbarazzanti e la certezza che adesso anche finire tra le prime 24 al termine della Phase League non è certo così scontato. Chi l'avrebbe mai detto? L'Inter ha incassato sei gol in due partite, ieri ha sbandato ed è crollata sotto le folate di Forbs e i colpi vincenti di Tresoldi. Non è bastata la doppietta di Lautaro e nemmeno l'ottimo ingresso di Bonny: è una squadra che subisce troppi gol per puntare in alto in Europa. Che magari in Serie A riesce a rimontare quando è sotto di due gol, ma in Champions il discorso è diverso. L'asticella è più alta.

Peggio se possibile il Napoli. "Ormai sembra una vergogna saper difendere", ha detto Allegri dopo il 3-1 incassato sul campo del Villarreal. Peccato che la sua squadra difenda malissimo, manchi totalmente in equilibrio. Ieri quando era in pieno controllo del vantaggio firmato Rrahmani ha regalato a Mikautadze il gol del pari e poi non s'è più ripresa. Un castello di carta crollato dopo il primo soffio di vento.

I dati sul 'taglio' Champions nelle ultime due edizioni

Il cammino insomma è in salita e per entrambe le squadre è già giunta l'ora di iniziare a fare la conta. Quanti punti servono per la qualificazione ai play-off? La Champions è al terzo anno con questa formula a girone unico e nelle prime due stagioni ha dato responsi diversi. Nell'edizione 2024/25 alla Dinamo Zagabria non sono bastati undici punti per finire tra le prime 24 a causa di una differenza reti di -7. La squadra arrivata 24esima in quella circostanza fu il Club Brugge (11 punti, -4 d.r.) che poi ai play-off eliminò l'Atalanta.

Lo scorso anno invece arrivò 24esimo il Benfica di José Mourinho con 9 punti e -2 di differenza reti. Il gol del portiere Trubin al 98esimo della sfida vinta 4-2 contro il Real Madrid beffò Olympique Marsiglia e Pafos, entrambe con gli stessi punti ma una differenza reti peggiore di un gol.

La certezza ad oggi è che con meno di nove punti è impossibile arrivare tra le prime 24, ma che anche undici potrebbero non bastare. A Inter e Napoli il compito di sovvertire un inizio disastroso, ecco il calendario delle due squadre da qui alla fine della Phase League della Champions 2026/27.

Il calendario in Champions dell'Inter

21 ottobre - Inter-Shakhtar Donetsk

3 novembre - Feyenoord-Inter

25 novembre - Inter-Stoccarda

9 dicembre - Borussia Dortmund-Inter

19 gennaio - Inter-Liverpool

27 gennaio - Slovan Bratislava-Inter

Il calendario in Champions del Napoli

20 ottobre - Napoli-Bodo/Glimt

4 novembre - Porto-Napoli

24 novembre - Manchester City-Napoli

8 dicembre - Napoli-Club Brugge

20 gennaio - Sabah-Napoli

27 gennaio - Napoli-Viking