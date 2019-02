© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emerge un altro nome finito sul taccuino dell'Inter dal Sudamericano Sub20 chiuso nei giorni scorsi: è quello del capocannoniere del torneo, l'ecuadoregno Leonardo Campana, attaccante del Barcelona di Guayaquil. Secondo il quotidiano locale Estadio, il giocatore sarebbe finito nel mirino non solo dei nerazzurri, ma anche di altri club come Milan, Napoli e Sporting Lisbona, anche se il primo a muoversi concretamente è stato il Borussia Dortmund che ha già chiesto informazioni alla sua attuale società. I toreros per Campana chiedono una cifra pari a 5,6 milioni di dollari.