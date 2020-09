Inter, non sarà esercitata la 'recompra' per Pinamonti: discorso col Genoa rinviato di un anno

vedi letture

L'Inter ha già comunicato al Genoa che non riscatterà Andrea Pinamonti. Niente 'recompra', dunque, dal momento che servirebbero 21 milioni di euro e risulta troppi per le casse nerazzurre in questo momento, considerando che il classe '99 tornerebbe ad Appiano per fare la quarta punta. Secondo il Corriere dello Sport, il discorso è rinviato alla prossima estate, se nel frattempo il Genoa non lo avrà già venduto.