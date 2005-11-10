Inter, ora il Nottingham Forest può farsi avanti per Frattesi: lui preferisce la Serie A

In attesa dei primi colpi in entrata dopo le beffe legate a Palestra e Nico Paz, l'Inter si concentra sulle cessioni. Una in particolare, ovvero quella di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, protagonista con Simone Inzaghi in panchina prima dello scudetto della seconda stella e poi della cavalcata in Champions League chiusa però con la tremenda sconfitta in finale contro il PSG, ha faticato a trovare spazio con Chivu e difficilmente verrà confermato in vista della prossima stagione.

Su di lui, tra le altre c'è il Nottingham Forest: formazione inglese e dalle ingenti disponibilità economiche. Già, perché il club bicampione d'Europa a fine anni '70 ha completato una clamorosa plusvalenza: la cessione di Anderson al Manchester City per 135 milioni di euro più bonus dopo averlo acquistato due anni fa dal Newcastle per 41. Una somma che chiaramente verrà reinvestita sul mercato per rinforzare l'organico: Frattesi piace, con un approccio già tentato a gennaio, e l'Inter per lasciarlo partire chiede 30 milioni.

I club sembrano essere dunque avviati ad una trattativa dall'esito positivo, ma il diretto interessato cosa ne pensa? Frattesi, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia. Si parla in questo senso della Juventus, meta che il giocatore cresciuto nella Roma gradirebbe.