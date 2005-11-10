Inter, occhio allo Shakthar. Torino, la strada è quella giusta

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter che si prepara ad affrontare domani sera lo Shakthar in una partita fondamentale per andare avanti in questa competizione. Servirà per i nerazzurri il miglior approccio possibile e un'attenzione che in questo avvio di stagione non sempre c'è stata. Ne parliamo con Antonio Sabato, ex calciatore interista, con cui ci soffermiamo anche sul Como che, sempre in Champions, se la vedrà con il Manchester United. La squadra di Fabregas è reduce dalla vittoria contro la fiorentina in campionato mentre in Europa la settimana scorsa è stata sconfitta dal Feyenoord.

Il Torino trova continuità

La vittoria dei granata contro il Parma è stata netta e convincente e ha visto anche il ritorno al gol di Simeone. Il lavoro di Abate inizia a dare buoni frutti e ci si chiede se quest'anno possa pensare ad un traguardo migliore rispetto a quello di un campionato tranquillo. Per il Parma invece secondo ko consecutivo con Gilardino in panchina.

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