Inter, Provedel scalpita: Parma nel mirino. Chivu pensa all'alternanza con Martinez

In casa Inter non sembrano esserci gerarchie rigide tra i portieri. Ogni volta che Cristian Chivu ha affrontato l'argomento, il tecnico ha preferito concentrarsi sul rendimento e sugli standard richiesti, senza indicare pubblicamente un ruolo definitivo per ciascun estremo difensore. Josep Martinez ha raccolto l'eredità di Yann Sommer e rappresenta il principale riferimento tra i pali, ma Ivan Provedel è arrivato a Milano con l'intenzione di giocarsi le proprie possibilità. A 32 anni, l'ex Lazio vuole farsi trovare pronto quando arriverà la sua occasione e nelle ultime settimane ha continuato a lavorare per raggiungere la migliore condizione.

Provedel punta al Parma

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la prima opportunità potrebbe essere già dietro l'angolo. L'Inter tornerà in campo il 10 ottobre a San Siro contro il Parma e Provedel è tra i candidati a partire titolare. Un'indicazione importante potrebbe arrivare già dall'amichevole contro il Lumezzane ad Appiano Gentile. Il portiere avrà infatti la possibilità di accumulare minuti e mostrare a Chivu di essere pronto per gli impegni ufficiali. Il test rappresenta anche un'occasione per mettere alla prova alcune soluzioni in vista della ripresa del campionato.

Sette partite in ventuno giorni

La sfida contro il Parma aprirà un periodo particolarmente intenso per i nerazzurri, con sette partite nell'arco di ventuno giorni fino al derby del 31 ottobre. Un calendario così fitto potrebbe spingere Chivu a ricorrere alle rotazioni anche tra i pali, evitando di sottoporre Martinez a un lungo tour de force e valorizzando allo stesso tempo l'esperienza di Provedel. Una gestione diversa rispetto alla scorsa stagione, quando Sommer aveva mantenuto il ruolo di titolare in campionato, mentre Martinez era stato impiegato soprattutto nelle competizioni di coppa.

Il momento può essere vicino

Da quando è arrivato a Milano, Provedel aspetta la possibilità di debuttare con la maglia dell'Inter. Il Parma potrebbe rappresentare la prima occasione concreta, ma con un calendario così fitto non è escluso che il suo momento possa arrivare comunque nel corso delle numerose partite di ottobre.