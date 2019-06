© foto di Imago/Image Sport

Non solo l'ipotesi, affascinante, di scambio fra Icardi e Dybala. L'Inter mantiene acceso il radar anche in direzione Manchester, con Romelu Lukaku che rimane fra i primissimi obiettivi della lista di Antonio Conte. Ne è certa la redazione di Sport Mediaset, che evidenzia come il giocatore abbia già un accordo coi nerazzurri e spinga forte verso la soluzione meneghina. A riprova del fatto, l'attaccante belga avrebbe seguito Inter-Empoli tifando per i nerazzurri mentre era al telefono con il proprio procuratore: al termine non sono mancati i messaggi di complimenti a Radja Nainggolan, con il quale continua a sentirsi nelle ultime settimane. Lo riporta Fcinternews.it