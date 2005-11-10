L'Inter la riapre ancora una volta: è 3-4 contro il Brugge, segna Bonny al 93'
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:51Serie A
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13.10.2026 22:51Serie A
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L'Inter riapre ancora la partita al 93' con Ange-Yoan Bonny. Verticalizzazione perfetta di Stankovic per l'ivoriano, che sterza e mette il pallone all'incrocio, a San Siro è incredibilmente 3-4, con il Club Brugge che adesso dovrà resistere.
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