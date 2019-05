Inter, riscatto e cambio di ruolo per Politano nel 3-5-2 di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano ha convinto tutti nel corso della sua prima stagione interista e dunque verrà riscattato, magari con l'inserimento di un paio di contropartite che possano "aiutare" a raggiungere i 30 milioni di plusvalenze che il club deve fare entro giugno.

Nuovo ruolo - Col 3-5-2 di Antonio conte, Politano dovrà per forza trovare una nuova collocazione in campo anche se questo non pare essere un problema per l'ex neroverde visti i tanti ruoli ricoperti. Con l'arrivo del tecnico salentino agirà più vicino alla porta, agendo da seconda punta per completare l'attacco a due che è uno dei marchi di fabbrica dell'ex ct.