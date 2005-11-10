Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions

Riprendiamoci la Champions. Dopo il mortificante 0 a 4 dell'ultimo turno della Coppa più importante serve un'immediata riscossa. Non siamo più come succedeva tanti anni fa i grandi protagonisti del torneo. Altri tempi. Ma non siamo neppure quello che emerge dalla classifica dopo le prime giornate. La meglio piazzata è il debuttante Como, dodicesimo. Il Napoli è addirittura trentaduesimo. Non possiamo accettare di essere la retroguardia del calcio Europeo. E dobbiamo dimostrarlo velocemente. Dopo il fallimento della nostra Nazionale (tre volte di fila fuori dalla fase finale dei Mondiali) abbiamo la necessità di essere credibili almeno con le nostre formazioni di club.

Inter, Roma e Napoli servono tre vittorie

Il turno è favorevole. Le nostre quattro squadre potranno contare tutte sul fattore campo. Sulla carta l'impegno più agevole ce l'ha la Roma di Gasp. Lo Slovan ha una caratura di livello inferiore. Hanno bisogno di tre punti anche il Napoli e l'Inter. La squadra di Allegri ha bisogno di un successo in Champions per migliorare la classifica di Coppa e per allontanare le polemiche sempre più calde per il mediocre inizio di campionato. Allegri non è a rischio ma sa che la pazienza di DeLa non è infinita. L'Inter sta rispettando il suo ruolo di favorita per lo scudetto ma fatica, per il momento, a prendersi un posto in copertina in Europa. Il salto di qualità che insegue da tempo il presidente Marotta. Bodo e Shakhtar non sono avversarie banali. Come testimoniano certi incroci del passato con club italiani.

Per il Como esame di maturità

La squadra di Fabregas non è partita male in Champions. Altre realtà al debutto in questo affascinante torneo stanno faticando di più. Nico Paz e compagni sono attesi all'esame Manchester United. Il Como è una posizione avanti agli inglesi in classifica. Ma la storia è tutta dalla parte dell'United. Insomma è un grande esame di maturità per la creatura di Fabregas.

Salvare il ranking Uefa

Abbiamo bisogno di tornare a vincere in Champions anche per migliorare il nostro ranking Uefa per Nazioni. Per il momento siamo al nono posto. Salvati dai risultati delle nostre squadre in Europa League e in Conference. Davanti c'é la solita Inghilterra. Ma siamo costretti a inseguire anche Germania e Spagna. Le nostre rivali tradizionali. Un motivo in più per riprenderci il nostro ruolo in Champions.