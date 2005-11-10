TMW Inter, sfumato Palestra, giusto ripartire dalla linea Italiana: ecco perché Cambiaso o Kayode

Sfumato Palestra, l’Inter guarda già avanti, al futuro, ad alcune ipotesi che potrebbero essere molto interessanti. È evidente che sostituire Dumfries non sarà facile ma Piero Ausilio è già in movimento per regalare a Chivu la soluzione migliore. La sensazione è che il club nerazzurro voglia ancora proseguire sulla linea italiana.

Proprio per questo è tornato subito alla ribalta il nome di Cambiaso, in forza alla Juventus e con una valutazione di 40 milioni di euro. Attenzione però anche ad una possibile sorpresa rappresentata da Kayode, che il Brentford ha riscattato più di un anno fa dalla Fiorentina per 18 milioni di euro. Insomma la situazione è tutta in divenire, ecco il nostro punto.