© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Elongazione agli adduttori della coscia destra". Questo il responso degli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri Stefano Sensi, che fa tirare un grosso sospiro di sollievo a tutta l'Inter. Nessuna lesione rilevante - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, col centrocampista nerazzurro che comincerà da subito il lavoro di fisioterapia e svolgerà un programma di recupero attivo, ovviamente senza andare a fare sforzi nella zona interessata dall’infortunio. La speranza dell’Inter - si legge - è di riavere Sensi per la sfida decisiva di Champions contro il Borussia Dortmund del prossimo 23 ottobre, però non è da escludere la piccola possibilità che il centrocampista possa essere a disposizione di Conte già per la ripresa del campionato a Reggio Emilia contro i suoi vecchi amici del Sassuolo.