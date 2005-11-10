Inter, la sosta riconsegna a Chivu Dimarco e Spence: sulle fasce ora c'è abbondanza

La sosta per le Nazionali porta buone notizie in casa Inter. Alla ripresa Cristian Chivu dovrebbe infatti ritrovare contemporaneamente Federico Dimarco e Djed Spence, due giocatori destinati ad ampliare sensibilmente le possibilità di scelta sulle corsie.

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello sport, Dimarco ha ormai lasciato alle spalle il problema al ginocchio che ne aveva condizionato l'impiego nelle ultime settimane e punta a riprendersi subito una maglia da titolare. Per Spence il discorso è diverso: l'inglese non ha ancora disputato una gara ufficiale con l'Inter, ma il percorso di recupero è ormai arrivato alle battute finali.

Spence vede il debutto

L'ex Tottenham è fermo da tempo e dovrà inevitabilmente ritrovare ritmo partita, ma Chivu potrà iniziare finalmente a inserirlo nelle rotazioni. L'Inter ha investito molto sull'esterno inglese, acquistato dopo un Mondiale nel quale aveva mostrato accelerazione, forza e capacità di incidere nella metà campo avversaria. Il suo inserimento consentirà al tecnico di avere una soluzione naturale sulla destra, con caratteristiche differenti rispetto agli altri interpreti presenti in rosa.

Dimarco torna al centro del progetto

Sulla corsia opposta il ritorno di Dimarco permette invece all'Inter di recuperare uno dei propri riferimenti tecnici. Durante la sua assenza Carlos Augusto ha risposto presente, trovando continuità e incidendo anche in fase offensiva. Il brasiliano resta quindi un'alternativa affidabile, oltre alla possibilità di essere utilizzato più arretrato nella linea difensiva. La concorrenza, di conseguenza, aumenta senza necessariamente togliere spazio a chi ha fatto bene durante l'emergenza.

Tante soluzioni sulle corsie

Con Dimarco e Spence nuovamente disponibili, Chivu potrà gestire con maggiore libertà anche Andy Diouf e Luis Henrique. Diouf ha già mostrato di poter essere adattato sulla fascia destra, mentre Luis Henrique può essere utilizzato su entrambe le corsie. Lo stesso Spence, inoltre, può offrire una soluzione anche a sinistra. Per l'Inter cambia così lo scenario: da reparto condizionato dagli infortuni a settore con diverse alternative per caratteristiche e interpretazione del ruolo. Alla ripresa Chivu avrà quindi un piccolo problema nuovo, ma decisamente più piacevole: scegliere.