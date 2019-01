Inter, Spalletti: "Icardi e il rinnovo? In campo non sarà disturbato"

© foto di PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "La campagna contro il razzismo della società? E' un modo corretto e giusto per ribaltare quello che è il senso che alcuni danno alla vicenda. L'Inter è stata forte nel creare l'opportunità di prendere le distanze da quelli che hanno certi comportamenti. Ora serve partecipazione, da parte di noi che siamo dentro lo sport ma anche da parte di tutti quelli che amano questo mondo. Il calcio è un cuore unito che batte nello stesso modo ovunque. Chi ama il calcio non è mai in trasferta, gioca sempre in casa. La gara col Sassuolo, nostra bestia nera? Faccio i complimenti a Squinzi, Carnevali e Rossi che hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni, anche nello scegliere gli allenatori. Il Sassuolo gioca un bel calcio e noi siamo stati spesso in difficoltà. Dovremo mettere qualcosa in più in campo, ma non ho dubbi che lo faremo. I miei non vogliono alimentare una statistica del genere, anche se rimane una partita difficile. Icardi e le voci sul rinnovo? Non credo sia disturbato. Un campione di questo livello non porta in campo le situazioni che vive fuori. Lui dovrà mettere in pratica il suo marchio di fabbrica. Ovviamente dovrà avere un confronto con la società, ma non può avere strascichi sul campo. E' un calciatore importante per noi, sia in fatto di numeri che di prese di posizione. Noi vogliamo creare calciatori di grande qualità che siano ambiti da grandi società ma allo stesso tempo li vogliamo trattare talmente bene che siano portati a restare. Nainggolan? Si è allenato bene, sta rimettendo a posto il suo motore e ci sta che sia della partita. Il mercato? Noi non viviamo questi ribaltamenti di rosa come si vivono fuori... Noi dobbiamo essere sempre in grado di venire al campo e portare dentro la nostra qualità, il nostro massimo ogni giorno. Il futuro potrebbe modificarsi in base alla qualità che mettiamo in campo. Quello che succederà fuori, in base alle scelte delle società e alle volontà degli altri club, è una cosa che non deve intaccare il nostro rendimento. Noi ora dobbiamo vincere questa partita difficile perché abbiamo ambizioni importanti".