Inter, Spence torna in campo: 50 minuti con il Lumezzane, Chivu ci pensa per il Parma

Buone notizie per l'Inter sul fronte Djed Spence. Il laterale inglese ha finalmente ritrovato il campo dopo il lungo stop dovuto a un problema muscolare, disputando circa 50 minuti nel test amichevole contro il Lumezzane. Un passaggio significativo nel percorso di recupero del classe 2000, che nelle ultime settimane aveva lavorato per recuperare condizione e ritmo partita. La prova ha lasciato sensazioni positive allo staff nerazzurro e ora Cristian Chivu può iniziare a valutare concretamente il suo rientro a disposizione.

Una nuova soluzione per Chivu

Il ritorno di Spence - scrive La Gazzetta dello Sport - mette a disposizione dell'allenatore un'ulteriore alternativa sulle corsie esterne, particolarmente preziosa in una fase della stagione nella quale la gestione delle energie e dei minutaggi diventa fondamentale. L'inglese era arrivato all'Inter con l'obiettivo di inserirsi nelle rotazioni, ma l'infortunio ha inevitabilmente rallentato il suo percorso. I 50 minuti giocati contro il Lumezzane non rappresentano ancora la certificazione del ritorno alla piena condizione, ma costituiscono comunque un test importante e superato senza particolari problemi.

Parma nel mirino

Adesso saranno decisive le prossime sedute di allenamento. Lo staff medico e quello tecnico dovranno valutare la risposta fisica di Spence dopo i minuti accumulati in partita e capire se ci saranno i presupposti per inserirlo tra i convocati. La sensazione è che il recupero sia ormai entrato nella fase finale. Il Parma potrebbe quindi rappresentare la prima tappa del ritorno di Spence, con Chivu pronto a ritrovare una pedina in più nelle rotazioni dell'Inter.