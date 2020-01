Inter, strategie dell’attesa per due colpi da sogno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Strategie a lungo termine. In casa Inter ci si accosta alla sessione invernale dei trasferimenti con il fastidio inevitabile per la beffa subita dalla Juventus nella corsa a Dejan Kulusevski, ma con la contestuale consapevolezza di poter perseguire ancora grandi obiettivi per dare un’ulteriore svolta alla propria stagione. In questo senso, una componente fondamentale sarà la pazienza in sede di trattativa, oltre all’utilizzo di una strategia vincente, evitando di irritare la controparte. In questo senso va letto il riavvicinamento social di Arturo Vidal al Barcellona di Valverde dopo la presa di posizione della passata settimana, e nello stesso verso va letta anche la corsa che si vuole intraprendere nei confronti di Christian Eriksen. Per quest’ultimo il grosso vantaggio è legato alla scadenza contrattuale, anche se le condizioni economiche potenzialmente vantaggiose possono rappresentare anche un ostacolo in virtù della folta concorrenza che inevitabilmente si opporrà ai nerazzurri. La sensazione è che la valutazione definitiva verrà effettuata in seguito al progetto tecnico che verrà proposto al centrocampista danese, ed in questo senso, per l’Inter, la carta Antonio Conte potrebbe assumere una rilevanza decisiva. Così come per Vidal, per il quale le tempistiche, qualora si dovesse arrivare ad una fumata bianca, dovranno per forza riguardare la sessione di mercato che sta per iniziare.