Inter, Thuram non si ferma più: come Lamine Yamal per gol e assist dallo scorso aprile

Quest'anno sembra raccontare una storia diversa per Marcus Thuram all'Inter. Si è spesso dibattuto sulle potenzialità dell'attaccante francese, che fin da quando indossa la maglia nerazzurra ha raggiunto le migliori vette in carriera e anche la partecipazione al Mondiale con la Francia. Di recente, tuttavia, con l'inizio del ciclo di Zinedine Zidane nuovo commissario tecnico, ha perso il posto in nazionale e forse anche colpito nell'orgoglio sta cercando di stupire con il proprio club.

Fattore MT

Ieri, nella prima apparizione da titolare senza Lautaro Martinez infortunato ma con Pio Esposito ha trovato immediatamente il gol. Ancora una volta finita sotto 1-0, la banda di Cristian Chivu ha ritrovato l'ennesima rimonta stagionale con un 3-1 finale firmato anche da Marcus Thuram con un centro. Ha dimostrato come caricarsi sulle spalle l'attacco nel momento del bisogno. Questo gli ha permesso di stabilire un record notevole.

Di cosa si tratta

Adesso l'attaccante francese - reduce da 18 reti e 9 assist nella passata stagione - è, insieme a Lamine Yamal, uno dei due giocatori con almeno 10 gol segnati e 5 assist serviti da inizio aprile ad oggi nei cinque grandi campionati europei. La fotografia dell'ottimo periodo di forma di Thuram, affamato più che mai nel volersi superare.